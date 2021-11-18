УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:46

В Свердловской области выявлено 653 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 188 тыс. 078 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 35 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 861. За сутки из больниц выписано 447 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 162 тыс. 919 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 29 тыс. 558 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 046 тыс. 454 человека. За сутки зафиксирован 1 тыс. 121 летальный случай (всего 290 тыс. 604), выздоровел 28 тыс. 561 человек (всего 8 млн 769 тыс. 916).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2021 В Свердловской области выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 739 новых случаев заражения ...

20.10.2021 В Свердловской области выявлено 603 новых случая заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ...

29.09.2021 В Свердловской области выявлено 522 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 522 новых случая заражения ...

17.09.2021 В Свердловской области выявлено 504 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 504 новых случая заражения ...

20.08.2021 В Свердловской области выявлено 517 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заражения ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (290)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18