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Сегодня, 12:43

Ростуризм анонсировал запуск нового этапа программы туристического кешбэка

УрБК, Москва, 13.12.2021. В России запустят новый этап программы туристического кешбэка, говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

«Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Напомним, что четвертый этап программы туристического кешбэка стартовал 16 июня и должен был завершиться 31 августа. Однако из-за того, что не все выделенные правительством РФ средства были израсходованы в указанный период, было принято решение продлить программу до середины сентября.

Ранее в Ростуризме рассказывали, что с начала года данной программой воспользовались свыше 1,6 млн россиян, которые приобрели туристический продукт на 34 млрд руб.

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