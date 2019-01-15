«ММК-МЕТИЗ» победил в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского конкурса социальной эффективности

УрБК, Магнитогорск, 13.12.2021. ОАО «ММК-МЕТИЗ» одержало победу в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие регулярно участвует в этом конкурсе и неоднократно становилось лучшим в различных категориях, рассказали в пресс-службе завода.
В этом году магнитогорское предприятие стало лучшим в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». Также «ММК-МЕТИЗ» взял серебро в категории «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Он инициирован министерством труда и социальной защиты РФ. Ключевой задачей конкурса является выявление российских организаций, добивающихся наибольшей социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. Мероприятие проводится в два этапа — региональный и федеральный.
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