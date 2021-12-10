Зимняя «уборочная» страда

Нетипичная для начала декабря погода на Среднем Урале испытывает на выносливость коммунальные службы Екатеринбурга. Снегопады, сменившиеся оттепелью, последовавший затем ледяной дождь и заморозки привели к тому, что вопросы уборки города стали главными на повестке дня для главы города Алексея Орлова и всех, кто несет ответственность за чистоту уральской столицы.



Как сообщает Уральский Гидрометцентр (УГМС), декабрь в этом году теплый, температура воздуха в среднем на 4 градуса выше нормы. Максимума температура достигала 2 декабря, когда градусники показывали 3,7 единицы выше нуля. Наиболее холодным стало 7 декабря, когда столбик термометра опускался до 19,1 ниже нуля. Кроме того, на протяжении нескольких дней в первой декаде месяца МЧС России предупреждало свердловчан о сильном ветре на территории области. В отдельных местах его порывы достигали 20 м/с.







Резкие скачки температуры, сильный ветер, повышенная влажность и практически полное отсутствие осадков привели к появлению на дорогах и тротуарах Екатеринбурга гололедицы. На протяжении двух недель борьба с накатами, обледеневшими тротуарами и вывоз снежных и ледяных масс на полигоны ведутся в Екатеринбурге круглосуточно. В среднем на улицах города ежесуточно трудится более 400 сотрудников коммунальных служб и около 250 единиц спецтехники.



По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова подходы к пешеходным переходам и остановки общественного транспорта дорожные рабочие очищают вручную. На тротуарах для очистки их ото льда, а при перепадах температур для удаления влаги с пешеходных зон специалисты прибегают к помощи подметальных механических щеток.



«Нетипичные погодные условия начала декабря принесли резкие перепады температуры и осадки, что способствовало образованию на дорогах гололедицы. Жители активно обращаются в адрес администрации с просьбой усилить очистку пешеходных зон, поэтому требую уделить особое внимание нормативному содержанию тротуаров, остановок транспорта и лестничных маршей», — обратился к руководителям районных коммунальных служб Алексей Орлов.



Ежедневно на улицы города, в зависимости от погодных условий, для уборки выезжают комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры, шнекороторы, машины «Скандия» и «Бродвей».







К сожалению, глава города не раз отмечал, что автомобили горожан, припаркованные под запрещающими знаками, мешают снегоуборочной технике качественно работать над очисткой дорог. Чтобы решить проблему, Алексей Орлов обсудил этот вопрос с городской ГИБДД. В итоге было принято решение, что представители Госавтоинспекции будут принимать участие в утренних совещаниях, посвященных уборке улиц, которые проходят в администрации города ежедневно.



«Это позволит городским властям доводить до ГИБДД актуальную информацию о маршрутах прохода снегоуборочной техники, чтобы инспекторы работали на них совместно с эвакуаторами», — добавил глава Екатеринбурга.



Администрация уральской столицы оперативно реагирует на просьбы и замечания горожан, связанные с очисткой улиц от наледи. Заместитель главы города Алексей Бубнов во время инспектирования работы коммунальных служб в Октябрьском районе отметил, что все недоработки оперативно устраняются.



«Снега давно не было, тем не менее, ряд недостатков в содержании был выявлен — все они в самое ближайшее время будут устранены районными ДЭУ», — заявил Алексей Бубнов.



Также он рассказал об итогах работы коммунальных служб в цифрах, которые в этом году бьют рекорды. По словам заместителя главы Екатеринбурга, с начала декабря коммунальщики вывезли на полигоны более 19 тыс. т снежной массы. Для борьбы с гололедицей было применено более 440 т противогололедных материалов (ПГМ) и около 900 т фракционного песка.







При этом в ближайшие дни, по прогнозам УГМС, в город придет потепление, в середине недели ожидаются осадки. Подобная ситуация не только мобилизует коммунальные службы, но и заставляет ученых искать новые способы борьбы с последствиями плохой погоды в условиях города.



Именно необычные погодные условия и особенности географического расположения позволили Екатеринбургу войти в число городов, которые изучали экологи с целью выработки универсальных решений для сохранения чистоты в урбанизированных пространствах.







В 2017 году Екатеринбург стал пилотной площадкой для отработки методики изучения механизмов образования грязи на территории городов. Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика А. Н. Заварицкого Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнев стал одним из тех, кто изучал этот вопрос в уральской столице.



Итоги работы группы ученых, работавших над этой проблемой также в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тюмени, Челябинске и Мурманске, были освещены в статье «Изучение формирования и распространения загрязнений городской среды». О них Андриан Селезнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время конгресса молодых ученых, который проходил на прошлой неделе на площадке парка науки и искусства «Сириус».



Результатом работы ученых в Екатеринбурге стали изменения, внесенные в Стратегический план развития города. Часть из них уже реализована, в том числе создание технических тротуаров, которые предотвращают попадание пыли и грязи с газонов на дорожное полотно и препятствуют распространению грязи потоком автотранспорта.



Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в связи с этим особо отметил, что разработка научных основ управления городской окружающей средой является одной из важных составляющих формирования политики в сфере благоустройства.



Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга