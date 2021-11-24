Сотрудники «Атомстройкомплекса» в рамках акции «Елка добра» помогут детям на паллиативном лечении

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В преддверии Нового года компания-застройщик «Атомстройкомлекс» проводит традиционную корпоративную благотворительную акцию «Елка добра». В холле главного офиса компании в Екатеринбурге на ул. Белинского, 39 на новогодней елке размещаются карточки, на которых написаны имена детей и их заветные желания. Любой сотрудник может ознакомиться с карточкой и от своего имени или имени коллектива исполнить это желание, рассказали в пресс-службе девелопера.
В разные годы помощь от «Атомстройкомплекса» получали юные пациенты отделений больниц и воспитанники детских домов. В последние четыре года компания помогала паллиативному отделению ОДКБ № 1. Там помогают детям с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Часть ребят — «лежачие больные», а жизнь некоторых поддерживается за счет дорогостоящих лекарств и оборудования.
Директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова также отметила, что часто в таких семьях помощь нужна не только детям, но также их родным, делающим все для обеспечения должного ухода и лечения.
«В этом году часть подарков, о которых мечтают такие семьи — это не мягкие игрушки, не развивающие конструкторы или другие наборы, которыми ребята просто не смогут пользоваться. Это бытовая и оргтехника, специальные коляски и другие вещи, способные помочь обеспечить максимально возможное качество жизни этих детей, а именно — приготовить подходящее питание, увеличить возможности по контролю за состоянием особенных деток. Коллеги отнеслись с пониманием к этим желаниям. Благодарю всех работников компании «Атомстройкомплекс» за неравнодушие, доброту и щедрость», — добавила Г. Хабарова.
В списке пожеланий есть такие вещи, как набор обучающих пособий «Школа семи гномов» для семилетнего Дамира, кукольная мебель со стульчиком для кормления «Кокетка» и набором пупсов для трехлетней Амины или набор из семи подарочных изданий о Гарри Поттере для Ульяны. Но есть и такие желания, которые сразу говорят о сложной ситуации и необходимости помощи семье: тест-полоски для измерения уровня молочной кислоты в крови для двухлетней Марии, современный трехсекционный массажный стол с регулировкой высоты для десятилетней Марины, стульчик для купания одиннадцатилетней Снежаны с диагнозом ДЦП, увлажнитель воздуха для семнадцатилетней Дарьи и другие недетские мечты, исполнение которых окажется существенным подспорьем родителям.
Накануне Нового года все подарки с «Елки добра» доставят в хоспис для тяжелобольных детей, открытый на базе Областной детской клинической больницы весной текущего года и расположенный на ул. Агрономической, 12а. «Атомстройкомплекс» приготовил юным подопечным и медперсоналу еще один подарок, установив во дворе больницы нарядную елку с Дедом Морозом.
«Это у нас впервые. Теперь мы все — и взрослые, и дети улыбаемся, когда смотрим в окно», — поблагодарили строителей работники хосписа.
Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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