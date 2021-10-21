На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» дополнительно направят 875 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 875 млн руб. на расчеты с кредиторами первой очереди екатеринбургского банка «НЕЙВА», сообщает пресс-служба АСВ.
«Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 48% суммы установленных требований. Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в имущественную массу банка денежных средств от конвертации валюты. Выплаты начнутся 20 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее на расчеты с кредиторами первой очереди планировалось выделить 1,58 млрд руб.
Напомним, что 16 апреля 2021 года ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11 мая в Арбитражный суд Свердловской области был подан иск о принудительной ликвидации банка «НЕЙВА», который был удовлетворен 17 июня.
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