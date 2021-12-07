Государственная дума не будет рассматривать закон о QR-кодах в транспорте

УрБК, Москва, 13.12.2021. Государственная дума снимет с повестки рассмотрение законопроекта о допуске граждан в поезда и самолеты по QR-коду о вакцинации от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал он.
Уточним, что при этом законопроект о закреплении QR-кодов на федеральном уровне остается в повестке Госдумы и будет рассмотрен на текущей неделе. Его принятие будет означать введение единого стандарта для ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции во всей России.
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