Уральская предпринимательница получила 6 лет лишения свободы за хищения денег под видом продажи турпутевок

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. В городской суд города Лесного для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в ...

Жительницу Лесного будут судить за хищение 9,7 млн рублей под видом оказания туруслуг

В Белоярском районе турагента осудили на 4 года за хищение у граждан более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. В Белоярском районном суде Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о ...