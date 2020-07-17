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Уральская предпринимательница получила 6 лет лишения свободы за хищения денег под видом продажи турпутевок

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил предпринимательницу из Свердловской области к шести годам лишения свободы за хищение денег под видом продажи туристических путевок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, обвиняемая, Татьяна Перминова, являлась индивидуальным предпринимателем и с 2009 года занималась продажей турпутевок на территории ЗАТО Лесной.

«В период с октября 2018 года по август 2019 года осужденная, не имея намерения и возможности исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению туристических услуг, получила от жителей города денежные средства в размере свыше 9,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По данным следствия, жертвами предпринимательницы стали 108 граждан.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд назначил обвиняемой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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