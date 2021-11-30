В Екатеринбурге парки и скверы занимают 43% площади города

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Парки и скверы занимают 43% площади Екатеринбурга, а дойти до них пешком могут 96% жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на основе данных информационно-аналитической системы Индекс качества жизни.
Помимо этого, доля автобусов экологичного класса «Евро-5» в уральской столице (35,8%) превышает среднероссийский показатель — 29,3%. Также электротранспорт Екатеринбурга перевозит 51% населения, когда в среднем по стране этот показатель немного выше 24%.
Кроме того, в городе 96% пешеходных переходов адаптированы для маломобильных граждан. Среднероссийский показатель — 43%.
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе планируется провести ...28.03.2019 В УрФО доля жителей, чувствующих экономический кризис, на 11% превышает средний показатель по России
В Уральском федеральном округе 79% жителей ощущают наличие экономического кризиса в России. Доля таких граждан в ...16.01.2015 Розничный товарооборот в Екатеринбурге по итогам 2014 года составил 700 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2015. Екатеринбург занимает первое место в России по количеству торговых площадей на душу ...20.06.2013 Екатеринбург стал вторым городом России, где наибольшее количество горожан довольно образованием
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2013. Доля россиян, считающих, что в их городе можно получить хорошее, современное ...19.04.2012 Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области более чем в 1,5 раза превысил среднероссийский показатель
УрБК, Тюмень, 19.04.2012. Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2011 году превысил 170 млрд. ...