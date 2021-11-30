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В Екатеринбурге парки и скверы занимают 43% площади города

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Парки и скверы занимают 43% площади Екатеринбурга, а дойти до них пешком могут 96% жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на основе данных информационно-аналитической системы Индекс качества жизни.

Помимо этого, доля автобусов экологичного класса «Евро-5» в уральской столице (35,8%) превышает среднероссийский показатель — 29,3%. Также электротранспорт Екатеринбурга перевозит 51% населения, когда в среднем по стране этот показатель немного выше 24%.

Кроме того, в городе 96% пешеходных переходов адаптированы для маломобильных граждан. Среднероссийский показатель — 43%.

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