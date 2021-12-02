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В Екатеринбурге завершается собрание собственников первых домов, попавших в зону КРТ

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. В Екатеринбурге завершается собрание собственников первых домов, которые предполагается снести в рамках реализации проектов комплексного развития территории (КРТ), сообщает пресс-служба администрации города.

«На сегодняшний день, завершается проведение собраний собственников жилья многоквартирных домов, расположенных на территории первой площадки в границах ул. Краснофлотцев — Донская — Корепина, продолжается процедура собраний жителей многоквартирных домов, расположенных на второй площадке: на ул. Донбасская — пер. Черниговский — пер. Суворовский, а 10 декабря стартует голосование собственников домов, расположенных в зоне третьей площадки в границах ул. Энтузиастов — Донская — Баумана — Шефская», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга определила три первых участка для реализации проектов КРТ. Все они расположены в Орджоникидзевском районе города.

Глава города Алексей Орлов рассказывал, что первые аукционы на право заключения договоров о КРТ в Екатеринбурге состоятся в мае 2022 года.

Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

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