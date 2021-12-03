Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 23 коп.

УрБК, Москва, 10.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2021 года. Курс долл. США не изменился и составляет 73,60 руб., курс евро снизился на 22,86 коп., до 83,11 руб.
УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. ...03.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. ...29.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 45 коп.
УрБК, Москва, 29.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2021 года. Курс долл. ...06.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 25 коп.
УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2021 года. Курс долл. ...04.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. ...