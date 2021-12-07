Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,14%

По состоянию на 10 декабря в Свердловской области официально зарегистрирован 23 тыс. 981 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 7 декабря число безработных составляло 24 тыс. 135 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 154 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,14%.