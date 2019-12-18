«Уральские авиалинии» с 22 декабря запускают рейсы в Таиланд

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Компания «Уральские авиалинии» после длительного перерыва возобновляет рейсы в Таиланд. Самолетами авиакомпании можно будет прилететь в Бангкок и Пхукет, сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейсы по маршруту Владивосток — Бангкок — Владивосток будут выполняться каждый четверг с 23 декабря.



Из Иркутска в Бангкок можно будет попасть по средам с 22 декабря, обратные рейсы будут выполняться по пятницам.



Также с 22 декабря будет возобновлено регулярное авиасообщение между Красноярском и Бангкоком. В Таиланд из Сибири можно будет отправляться по четвергам, обратно возвращаться — по средам.



Рейсы Владивосток — Пхукет будут выполняться по субботам с 24 декабря, в обратную сторону можно будет отправляться по пятницам.



Рейс Иркутск — Пхукет будет курсировать по пятницам с 24 декабря, Пхукет — Иркутск — по субботам.



Билеты можно купить уже сегодня на сайте «Уральских авиалиний», в приложении перевозчика или в авиакассах.