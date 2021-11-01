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В Свердловской области выявлено 663 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 186 тыс. 106 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован 31 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 755. За сутки из больниц выписан 461 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 161 тыс. 558 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 30 тыс. 873 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 956 тыс. 679 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 176 летальных случаев (всего 287 тыс. 180), выздоровели 35 тыс. 657 человек (всего 8 млн 673 тыс. 518).

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