ЦБ: Оценка трендовой инфляции в ноябре повысилась до 5,88%

УрБК, Москва, 10.12.2021. Оценка трендовой инфляции в ноябре выросла до 5,88% с 5,66% в октябре (год к году), говорится в материалах ЦБ.



Отметим, что трендовая инфляция учитывает рост цен на товары и услуги без учета временных и разовых факторов.



Ранее стало известно, что инфляция на Среднем Урале в ноябре 2021 года составила 8,37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Продовольственные товары за год подорожали на 9,94%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,18%, алкоголь — на 2,78%.