ММК получил награду за вклад в развитие рынка RPA в России

УрБК, Магнитогорск, 10.12.2021. Мировой лидер на рынке RPA-решений — компания UiPath — вручил главному специалисту по ИТ на предприятиях ММК Вадиму Феоктистову награду за вклад в развитие рынка RPA в России и СНГ. Также высокой награды удостоился ЦТР «Некст» в лице директора Михаила Верисова, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Вадим Феоктистов отметил, что программная роботизация уже давно стала значимой частью масштабной стратегии цифровизации, которую реализует ММК. Цифровые разработки компании затрагивают множество направлений в работе предприятия, в том числе аналитику данных, цифровые двойники и интернет вещей. И роботизация RPA в данном контексте считается наиболее значимым пунктом в развитии Индустрии 4.0. Большой опыт, наработанный специалистами ММК, позволяет быстро и эффективно выполнять проекты любой сложности
Михаил Верисов при этом отметил, что разработка и внедрение технологии RPA требует высокого уровня компетенций от поставщиков услуг.
«Награда, полученная от компании UiPath, — ведущего разработчика программного обеспечения для автоматизации роботизированных процессов, подтверждает лидерство и высокий уровень экспертизы ЦТР «Некст» в реализации проектов по роботизации RPA любого масштаба и сложности», — добавил М. Верисов.
Сейчас рынок RPA находится в стадии роста, появляется множество новых участников. И у потребителя возникают трудности с выбором надежного поставщика.
«Мы рады подтвердить компетенции и экспертизу ЦТР «Некст». Уверены, что накопленный опыт поможет коллегам в масштабировании технологии RPA на рынке России и стран СНГ», — отметил директор по продажам компании UiPath Артем Виноградов.
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