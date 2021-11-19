Идеи общественников по подготовке Екатеринбурга к 300-летнему юбилею включены в общую концепцию праздника

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал протокольные поручения своим заместителям на основании предложений «Совета неравнодушных» по сохранению и развитию культурного наследия города. Соответствующий документ находится в распоряжении редакции УрБК.
В документе прописаны ответственные лица, а также сроки, в которые нужно уложиться исполнителям, чтобы проанализировать идеи общественников и проработать перспективы реализации проектов.
Так, поручение включить предложения политика и предпринимателя Антона Бакова о перспективах развития участка набережной реки Исеть в районе Верх-Исетского завода получил Рустам Галямов. В срок до 17 февраля 2022 года предложения должны быть внесены в план мероприятий по развитию территорий набережной Исети в этой части города.
Также Рустаму Галямову предписано учесть предложения главного редактора портала Е1.ru Оксаны Маклаковой в рамках разработки эскизного проекта благоустройства улицы Вайнера в срок до 15 февраля 2022 года.
Идеи учредителя ООО «Урал Бизнес Консалтинг» Евгения Потапова «О новых культурных кодах и доминантах Екатеринбурга», касающиеся разработки новой линейки сувенирной продукции с символами города, поручено реализовать Сергею Плахотину.
«МКУ «Столица Урала» включить представленные Потаповым Е.В. идеи в линейку сувенирной продукции, посвященной 300-летию Екатеринбурга», — говорится в документе.
Кроме этого, в срок до 1 марта 2022 года заместителю главы города по связям с общественностью Сергею Плахотину поручено разработать программу по продвижению Большого Шигирского идола в России и за рубежом.
Сергей Плахотин также получил предписание совместно с руководителем проекта «Красная линия Екатеринбурга» Виленой Петрищевой по итогам ее доклада об обновлении и развитии проекта провести оценку состояния достопримечательностей на маршруте, выявить потребности в ремонте. Подготовить отчет для составления плана по ремонту объектов необходимо в срок до 22 апреля 2022 года.
Предложения других спикеров, принимавших участие в «Совете неравнодушных», также не оставлены без внимания. По каждому из них назначены ответственные лица и сроки для включения предложений в единую концепцию развития Екатеринбурга.
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