УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:22

Идеи общественников по подготовке Екатеринбурга к 300-летнему юбилею включены в общую концепцию праздника

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал протокольные поручения своим заместителям на основании предложений «Совета неравнодушных» по сохранению и развитию культурного наследия города. Соответствующий документ находится в распоряжении редакции УрБК.

В документе прописаны ответственные лица, а также сроки, в которые нужно уложиться исполнителям, чтобы проанализировать идеи общественников и проработать перспективы реализации проектов.

Так, поручение включить предложения политика и предпринимателя Антона Бакова о перспективах развития участка набережной реки Исеть в районе Верх-Исетского завода получил Рустам Галямов. В срок до 17 февраля 2022 года предложения должны быть внесены в план мероприятий по развитию территорий набережной Исети в этой части города.

Также Рустаму Галямову предписано учесть предложения главного редактора портала Е1.ru Оксаны Маклаковой в рамках разработки эскизного проекта благоустройства улицы Вайнера в срок до 15 февраля 2022 года.

Идеи учредителя ООО «Урал Бизнес Консалтинг» Евгения Потапова «О новых культурных кодах и доминантах Екатеринбурга», касающиеся разработки новой линейки сувенирной продукции с символами города, поручено реализовать Сергею Плахотину.

«МКУ «Столица Урала» включить представленные Потаповым Е.В. идеи в линейку сувенирной продукции, посвященной 300-летию Екатеринбурга», — говорится в документе.

Кроме этого, в срок до 1 марта 2022 года заместителю главы города по связям с общественностью Сергею Плахотину поручено разработать программу по продвижению Большого Шигирского идола в России и за рубежом.

Сергей Плахотин также получил предписание совместно с руководителем проекта «Красная линия Екатеринбурга» Виленой Петрищевой по итогам ее доклада об обновлении и развитии проекта провести оценку состояния достопримечательностей на маршруте, выявить потребности в ремонте. Подготовить отчет для составления плана по ремонту объектов необходимо в срок до 22 апреля 2022 года.

Предложения других спикеров, принимавших участие в «Совете неравнодушных», также не оставлены без внимания. По каждому из них назначены ответственные лица и сроки для включения предложений в единую концепцию развития Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.11.2021 Срок обсуждения изменений в Генплан-2045 Екатеринбурга продлен до 31 января 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Администрация Екатеринбурга объявила о том, что срок приема предложений по внесению ...

25.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит «Совету неравнодушных» план подготовки к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит на заседании общественного Совета по ...

28.06.2021 Глава Екатеринбурга рассказал о концепции благоустройства набережной реки Исеть

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. В новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов опубликовал ...

02.04.2020 Администрация Екатеринбурга и областной минстрой проводят конкурс на разработку набережной реки Исеть

УрБК. Екатеринбург. 02.04.2020. Администрация города Екатеринбурга совместно с министерством строительства Свердловской ...

22.12.2017 Власти Екатеринбурга утвердили концепцию подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Власти Екатеринбурга утвердили концепцию подготовки к празднованию 300-летия со дня ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»11.11.2021Греция на паузе12.11.2021Новое в старых границах
Архив новостей
Декабрь 2021 (268)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18