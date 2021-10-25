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Сегодня, 12:11

Средний размер банковского вклада в России составляет 278 тыс. рублей

На 1 октября 2021 года средний размер банковского вклада в России составил 278 тыс. руб., говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«При этом в 30 крупнейших по объему вкладов банках средний размер вклада физического лица варьируется в достаточно широком диапазоне — от 128 тыс. до 1,5 млн руб.», — отмечают аналитики АСВ.

Напомним, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады ноября выросла с 7,16% до 7,21%.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Регулятор рекомендует финансовым организациям привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

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