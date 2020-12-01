В Свердловской области изменятся правила выдачи разрешений на установку рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. В законодательство Свердловской области были внесены изменения, касающиеся правил выдачи разрешений на установку и использование рекламных конструкций. Поправки были внесены приказом министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.10.2021 № 4113. Новый регламент вступит в силу с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.



Приказом № 4113 от 27.10.2021 внесены изменения в административный регламент предоставления министерством государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также аннулирование разрешений, утвержденных приказом министерства от 17.06.2019 № 1493.



Изменения коснулись уточнения требований к проектной документации рекламных конструкций: дополнен перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Изменены требования, касающиеся дизайн-проекта: уточнены требования для рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках и объектах капитального строительства.



Также в новой редакции появились требования предоставления заключений экспертов о соответствии технического проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ (правила устройства электроустановок), техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа.