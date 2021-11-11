Охлажденные и мороженые куры на Среднем Урале за год подорожали на 33%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в Свердловской области в ноябре 2021 года составили 185,08 руб. за кг. Это на 33% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Также в регионе за год ощутимо подорожали белокочанная капуста (на 86%, до 39,46 руб. за кг), картофель (на 60%, до 41,79 руб. за кг.), морковь (на 38%, до 43,55 руб. за кг.), куриные яйца (на 24%, до 81,06 руб. за десяток), пшеничная мука (на 15%, до 49,87 руб. за кг.), свинина (кроме бескостного мяса) (на 14%, до 309,16 руб. за кг.), баранина (кроме бескостного мяса) (на 13%, до 576,95 руб. за кг.), крупа гречневая-ядрица (на 13%, до 121,87 руб. за кг.), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 11%, до 97,04 руб. за кг.). Снижение цен отмечено только на яблоки, которые за последний год подешевели на 13%, до 96,52 руб. за кг.

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