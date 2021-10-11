АСВ в январе-ноябре направило 76 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков

На расчеты с кредиторами ликвидируемых банков в РФ с начала года направили 58,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.10.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-сентябре 2021 года направило на расчеты с ...