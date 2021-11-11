Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 56,84 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. По итогам ноября 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 55,16 руб. до 56,84 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге средние цены на молоко выросли с 55,42 руб. до 56,30 руб. за литр, в Нижнем Тагиле — с 57,58 руб. до 59,55 руб., в Первоуральске — с 52,29 руб. до 53,37 руб., в Серове — с 58,03 руб. до 60,88 руб., в Каменске-Уральском — с 51,97 руб. до 55,69 за литр.