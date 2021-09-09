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Просроченная задолженность по зарплате в УрФО превышает 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. На 1 октября суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Уральского федерального округа (УрФО) составляет 31,2 млн руб., сообщает Свердловскстат.

В ведомстве также отмечают, что в январе-сентябре 2021 года средняя зарплата в УрФО достигла 58 тыс. 145 руб., что на 7,2% больше показателя за девять месяцев прошлого года. Реальная начисленная заработная плата за год увеличилась на 1,7%

Средний размер пенсий в округе в январе-сентябре текущего года составил 17 тыс. 231 руб. Реальный размер пенсий за год сократился на 1,3%.

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