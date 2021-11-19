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Свердловская область получит дополнительно 150 млн рублей за досрочное выполнение работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Свердловская область получит дополнительные 150 млн руб. в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Муниципалитетам выделят дополнительные федеральные деньги для оплаты работ, которые были выполнены с опережением графиков, сообщает департамент информационной политики региона.

Особо отличились в плане сокращения сроков работ специалисты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Так, в столице Среднего Урала досрочно были закончены работы по ремонту развязки улицы Луганской с Объездной. Здесь было приведено в порядок дорожное полотно самой магистрали и трех съездов, смонтированы ограждения и тротуары.

В Нижнем Тагиле строители раньше намеченного срока завершили ремонт Октябрьского проспекта: обновили асфальтовое покрытие проезжей части, привели в соответствие с нормами «ливневку», установили бордюры, замостили трамвайные пути на пешеходных переходах, обустроили остановки общественного транспорта.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области в 2021 году было отремонтировано 167 км автомобильных дорог. В Екатеринбурге обновлены 20 участков улиц общей протяженностью 23,1 км.

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