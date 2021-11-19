Свердловская область получит дополнительно 150 млн рублей за досрочное выполнение работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД было выделено более 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. За 2021 год в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ...