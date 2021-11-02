В Свердловской области детям разрешат посещать ТЦ без сопровождения родителей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Власти Свердловской области разрешат несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом сегодня во время брифинга в Екатеринбурге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.
«Говоря о нашей тактике (борьбы с COVID-19 — прим. ред.) в ближайшее время, я должен обратить внимание на то, что мы не планируем отмену системы QR-кодов. Это первое. Второе — в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу существенно изменилась в лучшую сторону, мы сочли возможным снять ограничение, связанное с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и — особенно — кинотеатрах», — сообщил замгубернатора.
Напомним, что ранее несовершеннолетние могли посещать ТЦ только в сопровождении взрослых. Исключение — студенты, предъявившие студенческий билет.
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