В Свердловской области детям разрешат посещать ТЦ без сопровождения родителей

Свердловские власти будут вынуждены ввести в регионе новый локдаун, если представители бизнеса станут массово ...

Свердловские власти не исключают введение в регионе нового локдауна

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Свердловские власти будут вынуждены ввести в регионе новый локдаун, если представители ...

Свердловские власти не исключают введение в регионе нового локдауна

В Свердловской области с 30 октября будут пускать в торговые центры и рестораны только по QR-кодам

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. В Свердловской области с 30 октября будут пускать в торговые центры и заведения ...