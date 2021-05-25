«МегаФон» создаст для предприятий СИБУРа самую обширную частную сеть LTE

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон» к 2024 году планирует запуск самой большой в России частной беспроводную сети (PLTE) на предприятиях СИБУРа. Внедрение такого способа обмена информацией позволит улучшить управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей, сообщает служба по связям с общественностью компании.
«МегаФон» и СИБУР подписали соглашение о создании сети в декабре этого года. За несколько лет специалисты проведут полный комплекс работ по запуску сети: от создания проекта до поставки и монтажа базовых станций, оборудования и программного обеспечения.
«Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн кв. м. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — рассказал член правления, исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.
В прошлом году цифровые продукты с помощью уже существующих способов передачи данных принесли компании более 3 млрд руб. По мнению экспертов, общий эффект от цифровизации СИБУРа за несколько лет превысит 59 млрд руб. Развертывание сети PLTE — первый шаг к достижению этих показателей.
Запуск планируется на территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Бесшовное покрытие будет организовано на диапазонах 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети, предоставить резервирование и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с внешними сетями.
Специалисты «МегаФона» отмечают, что имеют большой опыт внедрения частных сетей для промышленных отраслей, однако проект с СИБУРом станет самым крупным на текущий момент.
«Все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию», — считает коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.
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