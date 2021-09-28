В Свердловской области в 2022 году прожиточный минимум вырастет на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Правительство Свердловской области утвердило повышение прожиточного минимума на душу населения на 9,5% в 2022 году, сообщает департамент информационной политики региона. Это выше среднероссийского показателя — 8,6%.
Для трудоспособного населения области он составит 13 тыс. 379 руб. (плюс 11,8% по сравнению с 2021 годом), для пенсионеров — 10 тыс. 556 руб. (плюс 10,9%), на душу населения — 12 тыс. 274 руб. (плюс 9,5%), для детей — 12 тыс. 869 руб. (плюс 8,6%).
Данные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.
Напомним, что ранее сумма прожиточного минимума корректировалась каждый квартал. С 2021 года по федеральным правилам величины устанавливаются раз в год.
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