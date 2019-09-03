Аналитики прогнозируют двукратное сокращение инвестиций в жилую недвижимость России

УрБК, Москва, 09.12.2021. Общий объем инвестиций в российскую недвижимость в 2022 году может составить 390 млрд руб., что соответствует уровню текущего года. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.
По оценкам аналитиков, объем инвестиций в жилые проекты в будущем году сократится в два раза, до 100 млрд руб. Вложения в коммерческую недвижимость РФ увеличатся в полтора раза, до 290 млрд руб., сообщает «Прайм».
«Восстановление спроса на офисы и продолжение бума в складском сегменте — основные драйверы роста инвестиций в коммерческую недвижимость», — заявила старший директор CBRE Россия Ирина Ушакова.
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