УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

УБРиР запустил C2B-переводы через Систему быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил C2B-переводы (денежные переводы физических лиц организациям) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Теперь клиенты могут совершать C2B-переводы — оплачивать услуги по QR-коду или платежной ссылке через СБП», — говорится в сообщении.

«Оплата в один клик — это одна из главных задач мобильного приложение банка. Технология переводов по QR-коду помогает сократить путь движения денег от клиента бизнесу. Причем этот процесс работает в обе стороны: организациям так же удобно сформировать ссылку или QR-код для оплаты и получить деньги за свои услуги или товары. А банк, имея в функционале C2B-переводы, становится ближе и к бизнесу, и к клиенту. Для нас важно быть в тренде и отвечать современным потребностям рынка», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР Денис Тур.

В целом оплата по QR-коду пользуется популярностью у клиентов, и динамика у этого процесса достаточно высокая: в ноябре в сравнении с октябрем таких операций было совершено на 28% больше, а с сентябрем — на 46%. По статистике УБРиР, ежемесячно таким образом проводится 20-30% платежей.

Отметим, что функционал C2B-переводов в рамках СБП является обязательным для банков с универсальной лицензией и контролируется ЦБ.

«По срокам Центрального банка кредитные организации должны обеспечить своих клиентов возможностью переводить средства юрлицам до апреля 2022 года. Нашей команде удалось это сделать уже в этом году», — рассказал Д. Тур.

Чтобы совершить оплату через сервис C2B СБП, достаточно отсканировать QR-код или перейти по платежной ссылке, например, на сайте магазина, после чего подтвердить оплату в приложении банка.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.08.2021 Число операций в мобильном банке УБРиР выросло с начала года на 34%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) наблюдается рост числа пользователей ...

01.02.2021 Клиенты УБРиР перевели через систему быстрых платежей более 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перевели через систему ...

06.07.2020 СКБ-банк первым на рынке запустил сервис инициированных получателем переводов через Систему быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. СКБ-банк запустил сервис инициированных получателем переводов через Систему быстрых ...

13.12.2019 СКБ-банк представил в Москве новые сервисы Системы быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. На этой неделе в Москве в рамках технологической конференции СКБ-банк представил ...

13.11.2019 Клиентам СКБ-банка доступна оплата по QR-коду на сайте Wildberries

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Клиентам СКБ-банка доступна оплата покупок через QR-код. Представители кредитной ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (224)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18