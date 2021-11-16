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QR-коды пощадили рынок труда

QR-коды пощадили рынок трудаС 30 октября все свердловчане при посещении общественных мест обязаны предъявлять QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19. Это требование распространяется на непродовольственные магазины, торговые центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, другие организации, предоставляющие платные услуги населению, а также на культурные, спортивные, досуговые, развлекательные учреждения.

Новая система действует больше одного месяца, и уже можно оценить ее влияние на региональный рынок труда. Статистика, которую публикует департамент по труду и занятости населения Свердловской области, показывает, что взрывного роста безработицы на Среднем Урале пока не произошло. Наоборот, этот показатель постепенно снижается.

На 29 октября в регионе было официально зарегистрировано 24 тыс. 987 безработных. К 8 декабря число не имеющих работу свердловчан сократилось до 24 тыс. 047 человек. Уровень безработицы за аналогичный период снизился с 1,19% до 1,14%.

Напомним, что в конце сентября 2020 года число безработных в Свердловской области превышало 120 тыс. человек. Это был максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Другие показатели регионального рынка труда также имеют позитивную динамику.

По данным портала hh.ru, в ноябре 2021 года на Среднем Урале на одну вакансию в среднем приходилось 2,9 резюме. В октябре текущего года показатель составлял 3. То есть конкуренция на рынке труда за месяц действия режима QR-кодов незначительно снизилась.

Число открытых вакансий на hh.ru за аналогичный период выросло на 4%, количество активных резюме в ноябре не изменилось. То есть ни один из ключевых показателей не демонстрирует отрицательную динамику.

Если сравнивать индикаторы с ноябрем 2020 года, то ситуация кажется еще более благополучной для соискателей.

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая заявила, что число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 61%. Чаще всего в ноябре текущего года работодатели региона размещали вакансии в профессиональных сферах «Продажи» (29%), «Рабочий персонал» и «ИТ, интернет, телеком» (по 13%), «Производство» и «Строительство, недвижимость» (по 11%)

«В то же время, количество резюме по сравнению с прошлым годом увеличилось лишь на 10% — в ноябре активно искали новую работу около 106 тысяч свердловчан. Чаще всего это специалисты из профессиональных сфер «Продажи» (13%), «Административный персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (7%) и «Производство» (6%)», — заявила О. Сидлецкая.

Таким образом, новые «ковидные» ограничения пока никак не ударили по рынку труда Свердловской области. Однако высока вероятность, что это произойдет уже в ближайшие месяцы. Во-первых, рынок труда достаточно инертный. Он не может быстро развернуться в ту или иную сторону. Во-вторых, резкое снижение выручки владельцев магазинов, рестораторов, собственников фитнес-клубов рано или поздно приведет к высвобождению части персонала. Особенно если система допуска в общественные места по QR-кодам будет действовать продолжительное время.

Другое дело, что ожидать роста числа безработных до пиковых уровней 2020 года не приходится. В прошлом году многие свердловчане вставали на учет в центры занятости из-за повышенного размера пособий. Сейчас масштабные меры господдержки рынка труда уже свернуты. Поэтому у лишившихся работы россиян нет стимула массово вставать на учет на бирже.

Также важно учитывать, что текущие ограничительные меры не сопоставимы с теми, которые были введены весной 2020 года. Полтора года назад в России действовал полный локдаун, который оказал разрушительное влияние на многие предприятия малого бизнеса из пострадавших отраслей. Текущая ситуация гораздо более благополучная. Организации, хотя и столкнулись с резким снижением трафика, по-прежнему могут продавать товары и обслуживать клиентов.

Тем не менее существует риск, что система QR-кодов может нарушить планы российских властей по восстановлению ключевых индикаторов рынка труда до «допандемийного» уровня к 1 января 2022 года. Именно такую задачу поставил в конце прошлого года губернаторам президент РФ Владимир Путин.

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