Российские регионы получат около 30 млрд рублей поддержки из федерального бюджета

УрБК, Москва, 09.12.2021. По поручению президента РФ Владимира Путина в региональные бюджеты будет направлено еще 29,3 млрд руб. для поддержания стабильности. Распоряжение об этом уже подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным, в ближайшее время документ будет опубликован, сообщается на сайте правительства РФ.



Сумма будет распределена между 45 регионами страны, деньги будут направлены на увеличение зарплат бюджетникам, а также на реализацию социально значимых мероприятий. Часть средств пойдет на ремонт дорог и строительство важных объектов.



«Всего же на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей», — отметил Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, которое прошло 6 декабря.



При этом глава кабинета министров особо отметил, что в 2022 году базовая сумма дотаций будет проиндексирована.