Число заключенных договоров автострахования в УрФО за год выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. За девять месяцев 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) заключили 3,2 млн договоров автострахования. Это на 1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Доля договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в округе составила 86%, автокаско и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) — 14%.



Средняя цена полиса обязательного страхования в УрФО за год выросла с 5,6 до 5,7 тыс. руб.



«Возмещение по страховым случаям по ОСАГО выросло на 2%. Автовладельцы УрФО получили по полисам 16 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Отметим, что в Свердловской области за девять месяцев заключили 896 тыс. договоров ОСАГО и 132 тыс. — каско и ДСАГО.