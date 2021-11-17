Приставы арестовали Toyota Land Cruiser у жительницы Первоуральска из-за долга в 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Свердловские приставы совместно с сотрудниками ГИБДД нашли и арестовали Toyota Land Cruiser жительницы Первоуральска за долги по кредиту в размере 3 млн 450 тыс. руб. Кроме того, оказалось, что владелица автомобиля находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП России.



Исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам поступило в Первоуральское районное отделение судебных приставов. Жительница города не оплачивала долги по кредитному договору. Судебный пристав-исполнитель подал запрос в регистрирующие органы и выяснил, что должница владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.



Автомобиль был объявлен в розыск и вскоре задержан при содействии сотрудников ГИБДД. При этом в ходе операции сотрудники силовых ведомств установили, что должница, которая находилась за рулем транспортного средства, находится в федеральном розыске по уголовному делу.



Автомобиль был арестован судебным приставом-исполнителем. Сейчас готовятся документы на оценку данного имущества.