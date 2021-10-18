Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале с начала года вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-октябре 2021 года составил 201 млрд 515 млн руб., сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах показатель вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...16.08.2021 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I полугодии вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...09.03.2021 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе сократился на 27%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе ...30.11.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...27.07.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I полугодии вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...