Сумма выявленных МВД России взяток в этом году превысила 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.12.2021. В этом году МВД России обнаружило более 2,5 тыс. фактов получения взяток. В совокупности они составили более 1,1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерала-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.



«В текущем году нами выявлено свыше 2,5 тыс. фактов получения взятки (ст. 290 УК РФ), в том числе 768 в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб. Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям данной категории составила более 1,1 млрд рублей», — отметил он.



Также, по его словам, сотрудники ведомства пресекли почти 2,4 тыс. фактов дачи взятки на общую сумму более 685 млн руб.