В 2021 году более 400 специалистов «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили уровень квалификации

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Служба управления персоналом компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») с начала 2021 года организовала обучение и повышение квалификации более чем 400 сотрудников предприятия. Обучение работников проводилось как очно, так и с помощью дистанционного обучения, сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург».
Большая часть сотрудников, прошедших обучение, — работники производственных подразделений, в том числе сотрудники службы релейной защиты и автоматики, оперативно-диспетчерской службы, службы изоляции и защиты от перенапряжений.
Обучение для них осуществлялось по традиционным направлениям, в том числе по охране труда и пожарной безопасности. Рабочие также прошли необходимое повышение квалификации, прослушали курсы по подготовке по профессии и промышленной безопасности.
«Повышение уровня компетентности персонала посредством регулярной подготовки — это фундамент всех ключевых процессов компании. Сотрудники систематично получают необходимые навыки и умения, а затем успешно применяют их в производстве. Особый акцент ставится на соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Свой профессионализм сотрудники подтверждают на конкурсах профмастерства и в повседневных задачах, обеспечивая качественным электроснабжением жителей города», — отметил директор «Россети Урал» — «Екатеринбург» Юрий Лебедев.
Особое внимание было уделено курсам по работе под напряжением. С 2020 года сотрудники участка воздушных линий электропередачи (ВЛ) проходят обучение «Работы под напряжением на ВЛИ до 1000В». В этом году руководители и специалисты также осваивали направление «Работы под напряжением в электроустановках до 10кВ для инженерно-технических работников, специалистов и руководителей предприятий». Полученные знания позволяют специалистам проводить работы на ВЛ и в действующих электроустановках без снятия напряжения в соответствии с требованиями и нормами, установленными для производства работ в электроустановках.
Кроме того, в компании для повышения качества работы с клиентами постоянно улучшают свою квалификацию и сотрудники управления технологического присоединения. Обучение позволяет улучшить подготовку специалистов, взаимодействующих с жителями города по вопросам подключения к сетям и оказания дополнительных услуг.
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