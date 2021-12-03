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Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок в III квартале составил 421 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.12.2021. Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок РФ в III квартале 2021 года составил 421 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», который подготовили аналитики Банка России.

Эксперты ЦБ отмечают, что после замедления во II квартале 2021 года в РФ вновь увеличился спрос на иностранные акции и долговые расписки.

Напомним, что по итогам 2020 года оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже (специализируется на зарубежных акциях) вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достиг 167,29 млрд долл. США. За первые десять месяцев 2021 года показатель составил 322,92 млрд долл. США, что в три раза больше уровня января-октября прошлого года.

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