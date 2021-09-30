Около 20% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. На 1 ноября 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 20%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 20%, среднее профессиональное образование — 33,5%, среднее общее образование — 21%, основное общее образование — 20,7%, не имеющих основного общего образования — 4,8%», — говорится в сообщении.
Напомним, что на 1 января 2021 года доля безработных с высшим образованием на Среднем Урале составляла 12%.
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