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Более 60% российских фитнес-клубов не смогли получить скидки или каникулы от арендодателей

УрБК, Москва, 08.12.2021. 60,4% российских фитнес-клубов не смогли добиться от арендодателей скидок, каникул или иных послаблений, связанных с тяжелой экономической ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) на основе опроса 250 участников рынка.

Добиться льгот удалось 39,6% опрошенных. Из них 18,8% получили скидку на период локдауна, 10,4% были предоставлены арендные каникулы на этот период. Еще 8,3% респондентов договорились о скидке на период действия ограничений (QR-кодов и других), а 2,1% — о кредитных каникулах на данный период.

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