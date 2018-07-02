Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Верховный суд Российской Федерации разрешил штрафовать граждан, не соблюдающих масочный режим, без дополнительного расследования. Решение было принято коллегией по административным правонарушениям ВС РФ, сообщает РИА «Новости».
Теперь, согласно постановлению, для наложения штрафа при нарушении масочного режима достаточно протокола и фотофиксации нарушителя без маски.
Решение было принято в связи с кассационной жалобой продуктового магазина в городе Москва, который районным судом был оштрафован на 100 тыс. руб. за нахождение на рабочем месте продавца без СИЗ. Факт нарушения был зафиксирован на фото. Представитель торговой точки оспорил решение суда, указав на то, что сотрудниками правоохранительных органов не была проведена экспертиза по фото и допрос понятых.
Однако Верховный суд РФ поддержал решение районной инстанции, отметив, что в данном случае для установления виновности нет необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике».
УрБК, Москва, 08.12.2021. Верховный суд Российской Федерации разрешил штрафовать граждан, не соблюдающих масочный ...02.07.2018 Верховный Суд РФ отменил закон Свердловской области о штрафах за парковку на газонах
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Верховный Суд РФ 29 июня 2018 года рассмотрел апелляционную жалобу губернатора ...05.12.2017 Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа
Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений иммиграционного указа, ...21.04.2017 Верховный суд РФ запретил «Свидетелей Иеговы»
Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС. В решении ...21.10.2009 Верховный суд Никарагуа разрешил Даниэлю Ортеге переизбираться на второй срок
Верховный суд Никарагуа разрешил нынешнему президенту Даниэлю Ортеге переизбираться на второй срок, сообщает РИА ...