ЦБ прогнозирует инфляцию выше 4% в первой половине 2022 года

УрБК, Москва, 08.12.2021. Годовая инфляция в РФ большую часть 2022 года будет находиться значительно выше таргета в 4%. Такой прогноз дал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.



«Даже при значительном снижении текущего темпа роста цен годовой показатель может оставаться на сравнительно высоком уровне, значимо выше нашей цели на протяжении большей части года в связи с тем, что в нем будет продолжать сидеть высокая инфляция сентября-октября этого года. Только когда эти высокие значения выйдут из окна расчета годовой инфляции, а это произойдет в октябрьской инфляции следующего года, только тогда в полной мере будет виден уровень устойчивого роста цен. До сентября следующего года включительно высокие значения этого года будут поддерживать годовую инфляцию», — цитирует его «Интерфакс».



Центробанк ожидает, что устойчивая составляющая инфляции к концу 2022 года вернется на отметку 4%. А. Заботкин уточнил, что уровень инфляции прогнозируется в районе 4-4,5%, поскольку регулятор придет к цели «сверху».



«В первой половине года текущий темп роста цен, наверное, будет несколько выше 4%, соответственно в среднем за год он будет несколько выше 4%, даже если рост цен в конце следующего года будет уже на 4%», — считает зампред ЦБ.



Принимая решение по ставке в декабре, регулятор будет учитывать инфляционное давление в 2022 году и ситуацию с инфляционными ожиданиями, отметил А. Заботкин.



«Хочу подчеркнуть, что для декабрьского решения будет важно не только и не столько, какая инфляция будет вырисовываться на конец декабря, сколько понимание того, насколько данные за октябрь-ноябрь совокупно добавляют к нашему пониманию устойчивого уровня инфляционного давления, который определяет степень инфляционного давления в следующем году. Это то, что будет лежать в основе решения», — подчеркнул он.



Также будут иметь значение инфляционные ожидания, поскольку они являются существенной частью драйверов устойчивого инфляционного давления, добавил зампред ЦБ.