«Уральские авиалинии» в ноябре обслужили более 578 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в ноябре 2021 года обслужила 578 тыс. 286 пассажиров, что составляет 84% от результатов ноября допандемийного 2019 года. На внутренних линиях летали 304 тыс. 884 человека, на международных — 92 тыс. 282, по СНГ — 181 тыс. 120, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В последний месяц осени было выполнено 4 тыс. 122 рейса — 85% относительно допандемийных показателей. 2 тыс. 252 рейса прошли внутри страны, 1 тыс. 134 — в страны ближнего зарубежья, а также 736 международных.
Наиболее популярными направлениями в ноябре стали Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Екатеринбург — Москва, Калининград — Москва, Москва — Благовещенск, Москва — Анталья, Москва — Шарм-Эль-Шейх, Жуковский — Дубай.
За январь-ноябрь 2021 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 8 млн 638 тыс. 404 пассажира, что составило 96% от итогов относительно аналогичного периода 2019 года. По внутренним линиям были перевезены 6 млн 142 тыс. 169 пассажиров, международным — 959 тыс. 293, по СНГ — 1 млн 546 тыс. 942.
С начала 2021 года было выполнено 59 тыс. 030 рейсов — 97% от показателя 2019 года. По внутренним воздушным линиям было произведено 40 тыс. 808 вылетов, по международным — 6 тыс. 368, по СНГ — 11 тыс. 854. Пассажирооборот составил 19 397 558 тыс. пасс. километров.
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