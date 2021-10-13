Камышловское МУП после вмешательства прокуратуры погасило более 2 млн рублей долга по зарплате сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. МУП «Водоканал Камышлов» после вмешательства местной прокуратуры погасит перед своими сотрудникам долг по зарплате, превышающий 2 млн руб.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, факт наличия невыплат подтвердился в ходе надзорных мероприятий. Задолженность образовалась за октябрь 2021 года. В связи с этим прокурор внес конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона.



В настоящий момент задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена в полном объеме.