Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 29,46 коп., до 73,84 руб., курс евро — на 34,74 коп., до 83,36 руб.
УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. ...03.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. ...01.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 99 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. ...24.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 24.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2021 года. Курс долл. США ...20.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 20.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2021 года. Курс долл. США ...