Депутаты поставили на бизнесе QR-код

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили федеральный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов для допуска в общественные места, такие как заведения общепита, учреждения культуры и непродовольственные магазины. Режим «бесковидных» зон действует на Среднем Урале с 30 октября, но принятие законопроекта на федеральном уровне будет означать введение единого стандарта для ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции во всей России. Тем временем представители свердловского бизнеса продолжают критиковать QR-коды, указывая на их неэффективность и понесенные после введения «бесковидных» зон убытки.







Предприниматели, оценивая потери, обычно говорят о том, что лишились клиентуры в лице непривитого населения. В конце октября таких людей в регионе было около 70%, сейчас — чуть меньше 50%.



«Количество привитых прозрачно — около 50%. Это процент людей, которые могут ходить к нам и покупать клубные карты. Остальных клиентов мы потеряли. Получается падение в этих пределах», — рассказал УрБК глава Национального фитнес-сообщества Свердловской области и владелец сети Drive fitness Роман Вальчук.



Генеральный директор фитнес-сети Bright Fit Алексей Романов на своей странице «ВКонтакте» открыто опубликовал фактическую выручку сети за одиннадцать месяцев текущего года. Если в октябре она составляла 139,5 млн руб., то в ноябре — 84,1 млн руб., то есть упала примерно в 1,6 раза. Хуже ситуация была только в январе — 83,9 млн руб. При этом в ноябре выручка третий раз за год опустилась ниже 90 млн руб.





Иллюстрация со страницы Алексея Романова «ВКонтакте»



Наиболее пессимистичные цифры назвал неделей ранее во время общественных слушаний по поводу закона о QR-кодах вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. По его данным, малый и средний бизнес потерял от 50% до 90% выручки.



«Ограничения могут вызывать следующие последствия в течение семи месяцев: бизнес накопил не активы, а долги за последние два года. При таком значительном оттоке потребителей и снижении выручки они не смогут работать долгое время, большинство разорится. В сфере услуг работают сотни тысяч сотрудников. 200 тыс. человек трудятся в общепите. В течение месяца работы QR-кодов мы уже столкнулись с закрытием десятков предприятий только общественного питания», — подчеркнул О. Пономарев.



На обязанность выплачивать крупные долги указал и Р. Вальчук.



«По аренде мы платим столько же, а по некоторым локациям платим больше, потому что выплачиваем долги 2020 года. У нас вариантов нет, никто нас от этого не освобождал. Налоги у нас взыскивают за 2019, 2020, 2021 года. Платим как часы», — отметил он.



По словам предпринимателя, многие фитнес-клубы сейчас вынуждены работать «в ноль», выживая за счет кредитов. Кому-то уже пришлось пойти на то, чтобы сократить зарплаты своим сотрудникам или вовсе закрыться. Р. Вальчук считает, что даже льготные кредиты под 3% годовых многим организациям выплачивать будет нечем. Он также добавил, что новые ограничительные меры были введены, когда фитнес-центрам почти удалось вернуться к показателям 2019 года.



«Про 2020 мы уже забыли как про убыточный год с долгами. Но в 2021 году мы планировали хотя бы достичь итогов 2019 года. Мы вошли в 2021-й с плохими показателями, потому что прививок еще толком не было. Потом были нерабочие дни в мае — мы сильно все просели. Потом в Свердловской области было очень жарко. Как в мае началась жара, так и продолжалась до сентября, почти без дождей. Это тоже на нас сильно влияет, потому что в такую погоду люди не ходят — мы еще сильнее просели», — объяснил предприниматель.



О. Пономарев в своем выступлении указывал на то, что часть бизнеса из-за ограничительных мер «уйдет в тень». По его словам, с этим уже столкнулись индустрия красоты и общепит: услуги оказываются на дому без соблюдения санитарных норм.



«Мотивация граждан вакцинироваться, чтобы получить услуги, вызывает только негативную реакцию», — подчеркивает при этом ресторатор.



Представители бизнеса в своих требованиях сходятся в том, что их необходимо включить в процесс обсуждения при планировании ограничительных мер.



«Давайте совместно решать проблему. Давайте советоваться. Мы с вами в одной ужасной ситуации — и бизнес, и власть», — призвал Р. Вальчук.



Будет ли бизнес услышан — сказать сложно. На прошлой неделе во время брифинга заместитель губернатора Павел Креков заявил, что власти прислушиваются к предложениям граждан. Такие решения, как разрешение несовершеннолетним студентам посещать ТЦ, расширение списка документов, удостоверяющих личность, были приняты после того, как это предложили свердловчане, утверждает замгубернатора. Однако, как писал ранее УрБК, слова о предоставлении мер поддержки бизнесу со стороны П. Крекова уже не звучат.



Депутаты о положении предпринимателей также почти не говорили. Дискуссия по поводу нового закона в Заксобрании длилась более двух часов. Сторонники и противники проекта спорили об эффективности вакцин, сравнивали поведение друг друга с действиями нацистской Германии, указывали на опыт СССР в борьбе с эпидемиями и даже вспомнили «Войну миров» Герберта Уэллса. Однако в ходе дискуссии лишь несколько раз прозвучали слова о том ущербе, который терпят предприниматели. Причем звучали они именно от противников закона. Но даже те в первую очередь делали акцент не на экономических последствиях принимаемого проекта, а на социальных.



Все указывает на то, что региональные власти продолжат настаивать на сохранении режима «бесковидных» зон, поскольку уверены в их эффективности. П. Креков отмечал, что на смену стабилизации в регионе пришел спад заболеваемости. Его слова подтверждает и официальная статистика — со 2 декабря в регионе ежедневно фиксируется меньше 700 новых случаев COVID-19. Поэтому, скорее всего, QR-коды будут отменены, когда Средний Урал достигнет коллективного иммунитета, а заболеваемость снизится еще сильнее.



Однако власти не дают ответа на вопрос, как быть тем, кто потерял свою работу или бизнес из-за ограничительных мер. Уже сейчас предприниматели говорят о десятках закрывшихся заведений. Но судя по риторике власти, она готова пожертвовать бизнесом, даже несмотря на то, что это потенциальные налогоплательщики, чтобы снизить показатели заболеваемости.