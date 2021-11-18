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ТМК возглавила рейтинг устойчивого развития по версии журнала «Эксперт»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) заняла первое место в рейтинге устойчивого развития по итогам 2020 года по версии журнала «Эксперт». За год компания поднялась с седьмого места на первое, показав высокие результаты по экологическим, социальным и экономическим аспектам, сообщает пресс-служба АО «ПНТЗ» (входит в состав ТМК).

Высокое признание ТМК получила, обогнав другие крупнейшие российские компании, входящие в список «Эксперт-400». Оценка участников проходила на основании официальной отчетности и анкетных данных по пяти критериям: экономика, социальная политика и персонал, экология, развитие региона присутствия и работа с малым и средним бизнесом. ТМК получила самое большое количество баллов за развитие регионов присутствия, финансовые показатели и поддержку региональной экономики.

«Применение принципов устойчивого развития — это обязательная составляющая нашей экономической реальности. ТМК изначально следовала этим ориентирам: мы внедряем наилучшие доступные технологии, создаем эффективные экономические связи и комфортную для жизни среду в регионах, содействуем развитию собственных сотрудников и жителей наших городов. Сегодня следование ESG-принципам становится обязательным условием для успешного роста компаний. Появляются новые требования в области экологии, социальной политики, управления. Мы всегда стремились соответствовать лучшим практикам устойчивого развития и, как показывают результаты рейтинга, занимаем лидирующие позиции в этой сфере», — отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Эффективная политика ТМК в сфере работы с персоналом и взаимодействия с регионами, защиты окружающей среды, а также практика корпоративного управления компании неоднократно приносили компании высокие оценки экспертного сообщества. Так, в 2021 году ТМК вошла в число «золотых» работодателей России по версии журнала Forbes. В числе достижений ТМК — премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК, стал победителем в номинации «Эффективный экоменеджмент», а сама компания получила специальный диплом за результативное продвижение экологических технологий.

Кроме того, в 2021 году ТМК вошла в число лидеров по противодействию коррупции в России. Антикоррупционная программа компании получила высокую оценку в «Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2021», составленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), а «Горячая линия» ТМК по противодействию коррупции вошла в число пятнадцати лучших подобных практик российских компаний по версии «Трансперенси Интернешнл».

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в состав ТМК, успешно реализует долгосрочную экологическую программу, в которую входят мероприятия по защите водных ресурсов и воздуха, рекультивации земель и управлению промышленными отходами. ПНТЗ передает на утилизацию специализированным компаниям более 80% отходов, образующихся в процессе производства, 100% металлургического шлака утилизируется. Сталеплавильные мощности завода оснащены новейшими газоочистными сооружениями, которые улавливают и очищают до 99,9% технологической пыли и газов.

Также предприятие активно поощряет экологические инициативы граждан. При поддержке ПНТЗ в 2018 году в Первоуральске было создано общественное движение «Город Первых». Его активисты регулярно проводят акции, повышающие уровень экологической культуры горожан.

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