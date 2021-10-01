Екатеринбургская гордума одобрила создание администрации Академического района города

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за создание администрации Академического района города.



«Проектом решения предлагается привести перечень территориальных органов администрации Екатеринбурга в соответствие с установленными в городе административно-территориальным единицами посредством включения в него администрации Академического района», — заявила в ходе своего выступления начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.



Напомним, что с 1 октября 2021 года Академический официально стал восьмым районом города. В его состав вошли «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ.



Проект комплексного освоение территории Академического реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха. В районе работают школы, детские сады, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ.