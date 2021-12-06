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На улицах Екатеринбурга сегодня уборкой занимаются 363 рабочих и 128 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В столице Среднего Урала продолжается борьба с последствиями нестабильной погоды. На улицах Екатеринбурга сегодня работают 363 сотрудника коммунальных служб и 128 спецмашин, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов лично проверил сегодня результаты работы дорожных служб. Также он обратился к горожанам с просьбой не оставлять личный транспорт в местах уборки города от снега.

За минувшие сутки из города было вывезено более 1 тыс. т снега. На обработку дорог и тротуаров потрачено 20,4 т противогололедных материалов и 148,9 т песка. На улицах города трудились 463 сотрудника коммунальных служб и 268 единиц спецтехники.

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