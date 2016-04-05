«Объединенная теплоснабжающая компания» в Кировграде выполнит перерасчет для клиентов из-за предоставления некачественной воды

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Кировградский городской суд обязал ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» выполнить перерасчет для жителей многоквартирного дома за предоставление некачественной воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, в 2020 году в адрес ресурсоснабжающей организации поступило заявление от клиента, который сообщил о ненадлежащем качестве холодного и горячего водоснабжения в доме по адресу ул. Набережная, 6.
Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора отобрали пробы воды и установили, что она не отвечает нормам СанПин 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. В частности, обнаружены несоответствия качества холодного водоснабжения по органолептическим, микробиологическим и неорганическим показателям.
Прокуратура направила в суд иск с требованием произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение жителям данного дома за период с 23 января по октябрь 2020 года. Исковое заявление удовлетворено. Прокуратура проконтролирует его исполнение после вступления в законную силу.
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Жители Первоуральска получили право на перерасчет платежей за питьевую воду, которая не ...16.01.2014 Суд признал противоправными действия МУП «ЖКХ Ирбитского района» по предоставлению некачественной воды
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2014. Ирбитским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявлены ...28.12.2012 Роспотребнадзор выяснил причину неприятного запаха горячей воды в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2012. Неприятный запах горячей воды в Екатеринбурге, на который в последнее время часто ...23.11.2012 Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в водоснабжении Каменска-Уральского
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2012. В ноябре 2011 года по причине аварии на насосной канализационной станции № 2 ОАО ...25.04.2011 МУП «Водоснабжение» и ООО «ЖКХ-Энергия» уличены в поставке жителям Свердловской области некачественной воды
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2011. Сразу два дела о предоставлении гражданам некачественного холодного водоснабжения ...