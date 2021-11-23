УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:45

В Свердловской области выявлен 671 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 184 тыс. 774 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 32 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 693. За сутки из больниц выписано 467 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 160 тыс. 634 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 30 тыс. 752 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 895 тыс. 597 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 179 летальных случаев (всего 284 тыс. 823), выздоровели 36 тыс. 976 человек (всего 8 млн 602 тыс. 067).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2021 В Свердловской области выявлен 741 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения ...

03.11.2021 В Свердловской области выявлен 721 новый случай заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ...

06.10.2021 В Свердловской области выявлен 531 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 531 новый случай заражения ...

26.08.2021 В Свердловской области выявлен 531 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 531 новый случай заражения ...

25.05.2021 В Свердловской области выявлен 91 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (202)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18